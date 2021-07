My Hero Academia, pausa sia per il manga che per l'anime: le reazioni dei fan su Twitter

Insomma, sia l'opera originale che l'adattamento animato questa settimana si sono ritrovati in pausa contemporaneamente, un fatto più unico che raro e che ha scatenato le reazioni degli appassionati su Twitter. Ovviamente c'è chi si dispera per l'assenza dei suoi personaggi preferiti in un modo o nell'altro, ma in molti hanno compreso che queste pause erano necessarie per la salute degli addetti ai lavori .

Da inizio aprile 2021 è in corso la quinta stagione di My Hero Academia che si concluderà alla fine della stagione estiva, a settembre. La trasmissione tuttavia si è presa una settimana di pausa e per questo My Hero Academia 5x15 non è uscito il 3 luglio 2021 , con la distribuzione dell'episodio rimandata a sabato 10 luglio.

Di tanto in tanto, al mangaka di My Hero Academia è necessaria una pausa. Kohei Horikoshi ogni due mesi in media si prende una settimana di stop dalla pubblicazione dei capitoli settimanali su Weekly Shonen Jump. Lo stop è necessario per riguadagnare le energie perdute nel dispendioso lavoro di produzione dei capitoli.

This weekend without MHA is being sad pic.twitter.com/Gn7x5j5AUH — MHA NEWS🇧🇷♂ (@animenews_news) July 4, 2021

Heads up, heroes! There will be no new simulcast episode of My Hero Academia Season 5 this week.



Episode 15 will be available at the usual time on July 10.



(Note: Episode 13's English dub will still launch on @Funimation this Saturday, as usual.) — My Hero Academia (@MHAOfficial) June 29, 2021

