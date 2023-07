My Hero Academia va in pausa: il manga di Horikoshi non tarderà a tornare

L'Atto Finale di My Hero Academia si avvicina lentamente alla conclusione. Dopo la risoluzione delle vicende familiari dei Todoroki, un'altra importante battaglia è appena giunta al termine. Tuttavia, la serie rallenterà nuovamente, My Hero Academia torna infatti in pausa.

My Hero Academia 394 è stato il trionfo di due ragazze. Lo scontro tra Ochaco Uraraka e Himiko Toga si è risolto con uno scambio di parole d'amore e conforto tra le due. Pare tuttavia che non ci sarà un epilogo felice per questo scenario. Gli spoiler di My Hero Academia 395 preparano i lettori al peggio.

Il teatro di battaglia che vede Uravity e Toga come protagoniste non finirà bene. Sangue e lacrime devono ancora scorrere, ma poi su quale fronte verrà spostata l'attenzione? Probabilmente la palla passerà ad All Might, il quale coraggiosamente si è messo sulla strada di All For One. Più difficile è che si torni a vivere lo scontro tra Deku e Shigaraki. A ogni modo, la serie manga dovrà prima fermarsi.

Sul Weekly Shonen Jump #35 del 2023 non sarà presente My Hero Academia, la cui uscita slitterà probabilmente per una pausa programmata dall'editore. La stessa settimana mancherà infatti anche Black Clover e a sorpresa ONE PIECE. Il 6 agosto My Hero Academia tornerà sul WSJ #36-37 con la pubblicazione del capitolo 396.