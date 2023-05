My Hero Academia in pausa a sorpresa: il capitolo 390 è stato rimandato

My Hero Academia è una storia appassionante che segue le gesta di Izuku Midoriya, un giovane senza poteri in un mondo dove la maggior parte delle persone ne ha. In pubblicazione dal lontano 2014 su Weekly Shonen Jump, la serie ha guadagnato un enorme seguito grazie al suo intenso mix di azione, dramma e sviluppo dei personaggi.

Come dichiarato da Kohei Horikoshi, ormai My Hero Academia è nella fase finale, con la guerra ormai agli sgoccioli. Rimangono però ancora alcune battaglie da risolvere, tra cui quella del protagonista Deku e di Tomura Shigaraki. Capitolo dopo capitolo, l'autore si sta avvicinando sempre di più alla conclusione risolvendo le sotto trame relative agli altri personaggi, tuttavia questo ritmo di pubblicazione sta andando a rilento a causa di alcune pause, molte delle quali a sorpresa.

Anche questa settimana Weekly Shonen Jump è stato costretto ad annunciare, per il dispiacere di tutti i lettori giapponesi e non solo, che My Hero Academia è in pausa in maniera imprevista. Sul precedente numero della rivista, infatti, non era menzionata l'assenza del titolo nel #26, in uscita domenica 28 maggio 2023, mentre una pagina leakata dal prossimo numero conferma che My Hero Academia ha avuto problemi di produzione questa settimana e pertanto non è stata possibile una sua pubblicazione. Tuttavia, lo stop sarà soltanto di una settimana, pertanto il ritorno è previsto per il 4 giugno su Manga Plus.

Di conseguenza sembra che stavolta non sia stato un problema di salute di Kohei Horikoshi ad aver fermato il manga. Nonostante la delusione per la pausa, i fan possono prendere questa situazione come un'opportunità per riflettere sulle avventure passate dei personaggi e anticipare con entusiasmo cosa riserverà il futuro per My Hero Academia, rileggendo i capitoli precedenti così da avere un quadro più chiaro della situazione.