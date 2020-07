My Hero Academia: pausa a sorpresa per il manga, Horikoshi adopera uno stravolgimento

Kohei Horikoshi sta tenendo alta l'attenzione sui capitoli di My Hero Academia grazie alla grande guerra che si sta sviluppando ormai da diversi mesi. Su Weekly Shonen Jump ci sono diversi lettori quindi che settimana dopo settimana stanno attendendo i nuovi risvolti di questa battaglia.

E il momento clou sembra voler arrivare col sesto anniversario di My Hero Academia. Tutti attendevano quindi con ansia il capitolo 278 su Weekly Shonen Jump e MangaPlus con l'uscita di questa settimana, ma qualcosa è andato imprevedibilmente storto.

Infatti, sull'uscita precedente della rivista di Shueisha era segnata una presenza normale di My Hero Academia sulla rivista. Tuttavia MangaPlus aveva spiegato che My Hero Academia non sarebbe uscito. Una pausa quindi imprevista e solitamente questo significa solo una malattia improvvisa del mangaka. Rispetto alle pause programmate infatti questa eventualità accade più di rado.

Tuttavia i fan possono stare sicuri perché i primi leak di Weekly Shonen Jump confermano sì una pausa per My Hero Academia ma con tutt'altra motivazione. Secondo la traduzione di Hype che potete vedere in basso, My Hero Academia tornerà nel numero 33-34 e la pausa imprevista di questa settimana è da imputare esclusivamente a uno stravolgimento del metodo di lavoro di Kohei Horikoshi.

Per affrontare al meglio il Coronavirus il mangaka sta passando infatti dall'analogico al digitale e ciò gli sta portando via del tempo. Per fortuna quindi Horikoshi non ha avuto problemi di salute e sarà presto di nuovo in carreggiata per festeggiare al meglio l'anniversario della sua creatura.