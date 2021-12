My Hero Academia, le pedine di All For One: cosa accadrà al traditore?

Il capitolo 337 di My Hero Academia prosegue la conversazione tra Dabi e All For One cominciata due capitoli or sono. Nel dibattito, il figlio di Endeavor espone al Simbolo della Paura le sue preoccupazioni: gli amici di cui il capo si è tanto vantato, non costituiranno in realtà un pericolo?

Quando scopre che All For One ha degli “amici segreti” su cui poter fare affidamento nel momento del bisogno, Dabi espone un problema. Qualora questi infiltrati venissero scoperti, l’intero Fronte di Liberazione sarebbe nei guai. Il re del male, però, è un abile stratega, e ha sempre diversi piani a sua disposizione.

All For One chiarisce, attraverso una metafora, che la scoperta di un traditore non costituirebbe alcun pericolo per i Villain. Quando un accendino smette di funzionare, semplicemente lo si getta via per utilizzarne uno nuovo al suo posto. Questo, è quello che accadrebbe all’infiltrato, che non è nient’altri che una piccola pedina di un piano ben più grande di quanto si possa anche solo immaginare.

Questa affermazione, sembra mettere una croce su Aoyama, che è stato scoperto da Hagakure e Midoriya. Il Navel Boy è destinato alla morte, come ad esempio accaduto a Lady Nagant? Al momento, l’aspirante eroe non sembra essere in pericolo di vita. Il dispositivo di “autodistruzione” che All For One ha impiantato ai prigionieri fuggiti dal Tartaro è un suo recente potere, e non sembra riguardare il ragazzo. Aoyama, infatti, è nelle grinfie del Simbolo della Paura da oltre dieci anni, un lasso di tempo che lo mette al sicuro da questa terribile fine.

Ma siamo davvero sicuri che All For One non ucciderà Aoyama e tutta la sua famiglia in qualche altro, losco modo? Vi ricordiamo che il manga di My Hero Academia terminerà entro un anno e vi lasciamo al dramma di My Hero Academia 338.