My Hero Academia: il peggior finale possibile secondo le teorie dei fan

Kohei Horikoshi è sempre più vicino alla stesura del finale di My Hero Academia. Ma quale potrebbe essere il peggior finale per lo shonen cominciato nel 2014? Ecco alcune teorie dei fan, in una accesa discussione che si è venuta a creare nella community di appassionati.

Negli spoiler di My Hero Academia 366 comincia la battaglia finale tra i due rappresentanti degli Heroes e dei Villain. La fine è vicina, ma come potrebbe concludersi l'opera realizzata da Kohei Horikoshi? Ecco quel che la community NON vorrebbe vedere nell'epilogo della saga.

La discussione è cominciata quando, su Reddit, un fan ha chiesto quale potrebbe essere il peggior finale possibile per il manga, un finale così brutto da rovinare l'intera storia. Una delle risposte papabili è l'eventuale intervento di un dio dei Quirk, colui che ha dato origine al mutamento delle Unicità negli esseri umani.

Un altro finale da cancellare, che però pare essere già stato scongiurato, sarebbe l'intervento in ritardo di Midoriya. Arrivato quando ormai tutti i suoi compagni sono già morti, Deku è costretto a nascondersi nelle fogne e passare la vita in solitudine.

Un finale che nessuno vorrebbe, tuttavia molto plausibile, sarebbe l'estinzione dei Quirk nell'umanità. Secondo altri, invece, alla fine scopriremo che la storia di My Hero Academia è solamente frutto di un sogno di Midoriya.

Un finale da dimenticare è quello in cui si viene a scoprire che All For One è il padre di Midoriya. Attraverso un "Talk no Jutsu" del ragazzo, All For One smetterà di essere malvagio e si metterà alla ricerca della redenzione. E secondo voi, quale potrebbe essere un finale così tanto brutto da rovinare uno degli shonen più seguiti degli ultimi anni?