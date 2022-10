My Hero Academia: il peggior matchup possibile per Hawks

L'anime di My Hero Academia è ormai immerso nella devastante guerra tra Heroes e Villain, una battaglia che non lascerà scampo a nessuno e che rivoluzionerà per sempre la società giapponese. Mentre Endeavor e Mirko affrontano i Nomu, Hawks si ritrova invece a combattere colui che più di tutti può metterlo in difficoltà.

Dopo essersi infiltrato tra le fila nemiche, Hawks è riuscito a carpire i segreti del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale e a comunicarli ai suoi superiori. Quando l'avanzata degli Heroes lancia il suo assalto, Hawks si dimostra nuovamente fondamentale per la buona riuscita dell'operazione. Conscio del grande potere in dote a Twice, lo ferma immediatamente prima che scateni la sua Sad Man's Parade. Tuttavia, in difesa di Bubaigawara accorre Dabi.

Hawks proponeva a Twice di arrendersi e di scontare la sua pena in carcere. L'intervento di Dabi permette però a Twice di sfuggire alla morsa dello Hero, che si ritrova dunque costretto a compiere il suo dovere. In My Hero Academia 6x03 assistiamo alla prima perdita di guerra. Ma come faceva Dabi a sapere della mossa di Hawks?

Dabi rivela di non essersi mai fidato di lui, nonostante i suoi tentativi per aggraziarsi il Fronte, e di averlo sempre tenuto d'occhio. Per Hawks Dabi è il peggior matchup possibile, in quanto le sue piume vengono carbonizzate a contatto con il fuoco blu generato dal Quirk del Villain.

Le maestose ali di cui è dotato sono state ridotte quasi in cenere e Hawks non può più spostarsi con la velocità per cui è noto. La sua capacità di difendersi dagli attacchi nemici è dunque calata a dismisura, ma non solo. Hawks non può più sfruttare la sua spada di piume e la raffica di piume è totalmente inefficace contro le fiammate azzurre di Dabi. Che sia Hawks il prossimo a morire in My Hero Academia 6x04?