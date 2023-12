My Hero Academia, il peluche di Endeavor diventa realtà!

Endeavor non sarà un ottimo padre, ma è uno dei Pro Heroes più potenti e rispettati nell'universo di My Hero Academia. Non a caso lo staff dell'adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi ha voluto dedicare un peluche molto originale a questo personaggio.

All'inizio della storia, Endeavor viene presentato come il Pro Hero No. 2. Il suo desiderio ossessivo di superare All Might e diventare il "Numero Uno" lo porta a concentrarsi sulla creazione di un erede abbastanza potente da poter essere persino più forte del Simbolo della Pace. I suoi figli, in particolare Shoto Todoroki, sono nati con l'unico ed egoistico obiettivo di creare un erede tale da rendere Endeavor l'eroe più potente al mondo.

Endeavor diventa l'eroe numero uno dopo che All Might si dimette in My Hero Academia, ma capisce che non era questo il modo in cui voleva raggiungere il proprio obiettivo. Riconosce i suoi errori e cerca di diventare un padre migliore e di riscattarsi. Enji inizia anche a capire meglio cosa significa essere un vero eroe e inizia a lottare per diventare un simbolo di speranza e protezione per il Giappone.

Lo sviluppo del suo personaggio è piaciuto così tanto al pubblico che Endeavor è diventato, nel corso della serie, uno degli eroi preferiti dai fan di My Hero Academia. L'enorme amore dimostrato per il personaggio da parte della community ha spinto i creatori dell'anime a mettere in vendita un peluche dell'attuale Eroe Numero Uno. Il peluche di Enji Todoroki, dunque, uscirà nel 2024 e costerà 40 dollari, ovvero circa 35 euro. Trovate un'immagine del peluche in calce a questa notizia.