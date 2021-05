My Hero Academia: un pensieroso Deku nel realistico cosplay di Nikko

Kohei Horikoshi ha costruito una storia straordinaria nel suo attuale capolavoro, My Hero Academia, riuscendo persino con abilità a dare ampio spazio anche ad alcuni personaggi secondari. Per ovvi motivi, in ogni caso, i riflettori restano puntati sul protagonista, Deku, un eroe in costante crescita.

Rispetto al passato Midoriya è cambiato davvero tanto, lo sanno molto bene sia i lettori del manga che gli avidi spettatori dell'anime, questi ultimi attualmente alle prese con la quinta stagione di My Hero Academia. A tal proposito, l'episodio 8 è stato notevolmente apprezzato grazie all'ottimo comparto tecnico messo in campo dallo Studio BONES che ha donato la giusta dose di epicità allo scontro con Todoroki e Iida protagonisti.

Ad ogni modo, negli ultimi giorni ha riscosso una discreta popolarità in rete l'ultimo cosplay a cura di Nikko che, forte di quasi 120mila follower su Instagram, ha dedicato la sua ultima interpretazione a tema My Hero Academia proprio al protagonista del gioiellino di Horikoshi sensei, Deku. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento all'interno della community dedicata con oltre 4 mila manifestazioni positive, merito soprattutto di una discreta fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima interpretazione di Midoriya a cura di Nikko, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.