My Hero Academia: la percezione sulla società degli eroi è cambiata per sempre?

Il "War Arc" di My Hero Academia è stato una delle saghe più violente e sanguinose mai apparse nell'opera e ha portato entrambi i fronti a gravi perdite. Nonostante possa sembrare che gli Heroes siano usciti vincitori dal combattimento, i villain sono riusciti nel loro intento, cambiare la percezione popolare sulla società degli eroi.

Sebbene gli Heroes abbiano surclassato i villain dal punto di vista fisico, a vincere psicologicamente sono stati i criminali, i quali hanno arrecato un grave danno all'immagine perfetta della società degli eroi. I cittadini sembrano non avere più fiducia ne loro protettori e una grossa fetta di popolazione sembra essersi schierata dalla parte degli antagonisti, passati per le vittime della comunità. In seguito alle gravi perdite subite in battaglia, l'Unione dei Villain è pronta a reclutare nuovi seguaci.

L'esito dello scontro indica inoltre che il tempo da Numbero One Hero di Endeavor è ormai giunto al termine. La rivelazione di Dabi ha affossato definitivamente la sua già debole popolarità. Stessa sorte è toccata a Hawks, anch'esso screditato da un video pubblicato dall'Unione.



Il piano dei villain sembra essere riuscito alla perfezione. Nonostante si siano dovuti ritirare dal campo di battaglia, i criminali sembrano già pronti alla mossa successiva. Gli eroi, al contrario, devono ricostruire le loro fondamenta. Shigaraki diventerà il nuovo signore del male?

Se come sembra ci dovesse essere un'evasione di massa nel prossimo arco di My Hero Academia, l'Unione dei Villain potrebbe seriamente prevalere. Sebbene sia lontano dalla scena da diverso tempo, un eventuale ritorno di Stain porterebbe all'organizzazione guidata da Shigaraki un ulteriore incremento di popolarità.

Ormai nel mondo di My Hero Academia non esiste alcun simbolo della pace. Dopo il ritiro di All Might Endeavor ha provato a sostituirlo, ma il Flame Hero sembra aver fallito. Questo arduo compito spetta alla prossima generazione di eroi? Ma Midoriya, Bakugo e Shoto potrebbero non essere ancora pronti. Il capitolo 296 di My Hero Academia è diventato virale su Twitter. Scopriamo perché.