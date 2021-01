My Hero Academia: ecco perché Asui è un'eroina migliore di quanto crediate

Tra la community di appassionati di My Hero Academia c'è l'idea che il Quirk di Tsuyu Asui non la renda adatta al mestiere dell'Hero. L'abilità della studentessa del Liceo Yuei, però, la rende estremamente versatile e in svariate occasioni è stata estremamente utile per i suoi compagni.

Durante le fasi iniziali dell'opera, più precisamente durante l'invasione dei villain all'USJ, Froppy ha salvato Izuku Midoriya da un criminale che lo aveva gettato sott'acqua. In una situazione in cui lei, Deku e Mineta sembravano non avere alcuna possibilità, il Quirk della ragazza ha giocato un ruolo chiave. Inoltre, la sua abilità è stata decisiva anche per superare l'esame finale contro Ectoplasm.

Il Quirk di Tsuyu, Frog, le consente di avere gli stessi punti di forza e di debolezza di una rana. Ciò le permette di estendere a dismisura la lingua, di attaccarsi alle pareti, di avere una maggiore flessibilità, soprattutto in acqua, e di secernere un liquido tossico. La sua principale debolezza, invece, è l'estrema vulnerabilità al freddo.

Se paragonato all'appariscente Quirk di Bakugo o di Shoto, quello di Froppy passa in secondo piano. Tuttavia, l'aspirante eroina sfrutta la sua abilità in maniera straordinaria, sia in combattimento che in missioni di recupero. La mimetizzazione, inoltre, le permette di adottare utilissime tattiche furtive. Pur non avendo avuto la possibilità di addestrarsi con uno dei Top Hero, se non in un filler dell'anime, Asui controlla quasi alla perfezione il suo Quirk.

In definitiva, se Froppy non viene considerata un'eroina affidabile, non è colpa sua o del suo Quirk, ma dell'opera che non ha mai puntato i riflettori sulla sua immagine. Riuscirà a brillare nell'imminente quinta stagione della serie animata? Ammiriamo il Quirk di Yaoyorozu in questo cosplay di My Hero Academia. Ecco cinque segreti sul Quirk di Kirishima di My Hero Academia.