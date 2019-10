My Hero Academia, perché Bakugo ha bisogno dell'aiuto di Endeavor?

Nel genere shonen, quando c'è di mezzo un periodo di allenamento, di norma, l'autore vuole che i propri protagonisti si rafforzino al punto da affrontare i nuovi nemici coerentemente con la narrazione. Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha permesso a Bakugo, Todoroki e Deku di allenarsi sotto l'ala di Endeavor.

Il nuovo allenamento di Midoriya, infatti, ha tutte le possibilità per garantire all'iconico aspirante Hero di acquisire un maggior controllo del One for All, il potere tramandatogli da All Might. Per raggiungere risultati soddisfacenti, il trio più forte della classe 1-A si è affidata alle cure di Endeavor, l'attuale eroe n°1, per migliorare i propri punti deboli.

Horikoshi-sensei ne sta approfittando, dunque, per impartire degli insegnamenti inediti, in grado di preparare i 3 personaggi alla minaccia incombente del Fronte di Liberazione del Paranormale. Tuttavia, Endeavor, prima di accettare la loro richiesta, ha chiesto a Bakugo e Deku per quale motivo necessitino di un insegnamento. Se Midoriya vuole padroneggiare il One for All, per Katsuki la situazione è differente.

L'aspirante Hero, infatti, è cresciuto molto dal fallimento all'esame per ottenere la licenza provvisoria, ma ancor di più dopo il combattimento contro Izuku. Per questo motivo, consapevole della straordinaria unicità che possiede, Bakugo vuole imparare cosa non è in grado di fare, di compensare le proprie debolezze e avvicinarsi di un passo al proprio sogno. La risposta, per un momento, a ricordato a Endeavor la propria carriera e le proprie ambizioni, nonché a tutto ciò che era disposto a fare per raggiungere i suoi obiettivi.

E voi, invece, cosa ne pensate delle ambizioni di Bakugo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.