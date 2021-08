My Hero Academia: perchè Bakugo e Kirishima sono diventati così amici? Un rapporto unico

Sin dall'inizio di My Hero Academia è stata subito messa in chiaro la personalità di Bakugo. Arrogante e aggressivo, lo abbiamo visto insultare il suo amico d'infanzia Midoriya nel peggiore dei modi. Quando è entrato nello Yuei, questo suo atteggiamento si è esteso agli altri compagni di classe. Tutti tranne Kirishima, perchè?

Bakugo è un ragazzo che particolare è dir poco. Ha un concetto di amicizia tutto suo, e nonostante il grande cambiamento, tutt'oggi non riesce a dimostrare i suoi veri sentimenti. Ad esempio, quando in Deku si manifesta il Blackwhip, lui lo aiuta ad allenarsi insultandolo e attaccandolo con gran violenza, così da fargli controllare al meglio la sua nuova Unicità. Anche quando Shoto lo definisce suo amico, lui comincia a urlare ribellandosi a questa affermazione.

Solamente una persona riesce a tenerlo a bada: Eijiro Kirishima. Ma perché i due hanno stretto un rapporto così stretto e sincero? Esattamente come Bakugo, anche Kirishima è ansioso di partire all'attacco degli avversari e di gettarsi a capofitto nella battaglia. Probabilmente, questo "fuoco interiore" ha unito sin da subito i due ragazzi, che si sono riconosciuti l'uno nell'altro.

La coppia "KiriBakugo", così soprannominata dal fandom, è indomabile, e si completa in battaglia. Grazie alla sua poderosa prestanza fisica, Kirishima è una sorta di scudo umano per Bakugo, che invece fluttuando in giro con il suo Quirk riesce a mettere K.O. gli avversari. I due sono come lancia e scudo, come insegnato da Fat Gum.



Ma più che per le doti combattive ed eroistiche, i due si ammirano e rispettano come persone. Kirishima non ha paura di tener testa a Bakugo, nonché a spronarlo e a incoraggiarlo quando si intestardisce in qualcosa. D'altro canto, anche Katsuki ha dimostrato più volte di tenere al suo compagno di classe. Quando Red Riot si sentiva inferiore agli altri, lui lo ha spinto a non arrendersi, ricordandogli di quanto avvenuto durante la battaglia di cavalleria del Festival Sportivo dello Yuei.

Inoltre, grazie alla relazione forte e stabile con Kirishima, Bakugo è divenuto meno ostile nei confronti degli altri compagni, imparando a fidarsi di loro e accettare un aiuto nel momento del bisogno. Scopriamo cinque segreti sul Quirk di Kirishima di My Hero Academia.