My Hero Academia: perché Bakugo è sempre nervoso? La correlazione con il suo Quirk

Bakugo è assente da My Hero Academia da oltre un anno, ma è ancora nel cuore dei fan distinguendosi dai compagni di classe per il carattere nevrotico. Anche avendo smussato alcuni tratti del suo carattere, Kacchan in ciò è rimasto tale e quale. Secondo alcune teorie fanmade, però, questa sua caratteristica è dovuta al suo Quirk.

Al contrario di Midoriya, il quale è un ragazzo che si pone al prossimo con un atteggiamento pacato e gentile, Bakugo si esprime in maniera quasi violenta, arrogante ed aggressiva. Ma se questo suo atteggiamento fosse dovuto alla sua Unicità?

Secondo la teoria di un appassionato, la personalità esplosiva di Kacchan è dovuta alle grandi quantità di nitroglicerina presenti nel suo sudore. Scientificamente, questo composto chimico viene usato in medicina per diminuire il carico di lavoro del cuore, poiché agisce rilassando i vasi sanguigni. In base a ciò, se Bakugo non tenesse alti i suoi livelli di energia con il suo comportamento esuberante, il battito del cuore potrebbe rallentare fino al punto di condurlo verso la morte.

Altre teorie mettono da parte la scienza per approcciarsi più sul lato umano. Bakugo ha trascorso tutta l’infanzia a essere lodato per essere così potente, per essere uno dei migliori prospetti per la società degli eroi. Entrato al Liceo Yuei, però, si è dovuto confrontare con Midoriya, il quale da nullità si è improvvisamente ritrovato a essere l’erede dell’amato All Might. Non solo, Katsuki ha incontrato anche tanti altri giovani ragazzi forti come e più di lui. Ciò, unito alla mancanza dei continui elogi a cui era abituato, lo avrebbe destabilizzato e irritato. In un modo o nell’altro, il Quirk di Bakugo è strettamente legato al suo carattere a dir poco esplosivo. Bakugo resta ugualmente il bullo da amare di My Hero Academia.