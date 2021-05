My Hero Academia: ecco perché Bakugo non potrebbe mai diventare un villain

Ricalcando le orme di quello che Masashi Kishimoto fece con Sasuke in Naruto, Kohei Horikoshi potrebbe mescolare le carte in tavola di My Hero Academia portando Bakugo a schierarsi dalla parte dei villain. Oggettivamente, però, ciò non potrebbe mai accadere, ecco perché.

Dei tanti protagonisti di My Hero Academia, nessuno spicca come potenziale antagonista più di Katsuki Bakugo. Nato incarnando l'archetipo del perfetto rivale di qualsiasi shonen, Bakugo è un ragazzo violento, testardo ed esplosivo, a volte persino più dei villain stessi. Ma in realtà, non potrebbe mai passare dalla parte dei cattivi, ecco perché.

Già nel corso della terza stagione animata, Bakugo ha sfiorato il cambio di fronte. Rapito dall'Unione dei Villain, il ragazzo ha tenuto testa a Shigaraki e i suoi uomini rifiutando di allearsi con loro. Il motivo di tale resistenza è uno solo: All Might.

Anche se in modo opposto, proprio come Midoriya, Bakugo è completamente dedito al Simbolo della Pace. In futuro, intende essere un eroe proprio come lo è stato il suo professore, un eroe in grado di salvare qualsiasi persona in difficoltà. Il suo amore verso All Might è semplicemente troppo forte per poter essere corrotto.

Inoltre, Bakugo ha preso il suo ruolo come rivale molto seriamente. Fornisce nuove sfide e ostacoli da superare a Deku, e lo fa urlandogli contro, rimproverandolo e non curandosi delle parole utilizzate.

Nonostante i risvolti interessanti, il suo passaggio tra i villain risulterebbe piuttosto scontato e seguirebbe una via già scelta da numerosi altri shonen. My Hero Academia possiede già degli antagonisti assolutamente degni di nota e non ci sarebbe alcun bisogno di trasformare l'esplosivo eroe in un villain. Dunque, risulterebbe decisamente più interessante vedere Bakugo riuscire a superare il One For All e tenere testa al suo eterno rivale Izuku.

Nel frattempo, Bakugo è al centro di una polemica su My Hero Academia. Scopriamo il motivo per cui Deku chiama Bakugo Kacchan. Ecco una spiegazione per i fan di My Hero Academia. Bakugo non sembra più lo stesso nella Stagione 5 di My Hero Academia.