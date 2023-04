My Hero Academia: perché Deku ha affrontato una minaccia globale in World Heroes Mission?

Il manga di My Hero Academia ha di recente citato i tre film anime della serie rendendo i suoi protagonisti finalmente canonici. In occasione di questo evento, che unisce la serie di Kohei Horikoshi alla trilogia di lungometraggi originali prodotti da Studio BONES, lo sceneggiatore Yosuke Kuroda è tornato a parlare di World Heroes Mission.

Oltre a sei stagioni animate che ripercorrono gli eventi del manga di Horikoshi, lo studio d'animazione dietro l'adattamento di My Hero Academia ha prodotto tre anime movie. Il primo, My Hero Academia: Two Heroes, è arrivato nel 2017, il secondo, My Hero Academia Heroes: Rising, nel 2019 e il terzo e finora ultimo, My Hero Academia: World Heroes Mission, nel 2021.

L'ultimo di questa trilogia pone Deku contro una organizzazione di criminali nota come Humarise che intende estirpare i Quirk dal mondo. Lo sceneggiatore che ha lavorato al film ha rivelato il motivo per cui BONES ha pensato a una minaccia globale, anziché a una limitata al territorio giapponese, come nella serie originale, o un luogo inedito, come negli altri lungometraggi.

Come rivelato da Yosuke Kuroda, a suggerire l'idea di una minaccia globale è stato Kohei Horikoshi, secondo cui, in quanto futuri Pro Heroes, Deku e i suoi compagni sono destinati a lavorare in tutto il mondo. My Hero Academia World Heroes Mission anticipa dunque in tempi e permette alla Classe 1-A di collaborare con alcuni dei migliori eroi professionisti di tutto il mondo per salvaguardare il pianeta dalla minaccia dei Villain. A proposito, sapete che uno dei protagonisti di My Hero Academia World Heroes Mission è ispirato a un personaggio Disney?