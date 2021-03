My Hero Academia: ecco perché Deku potrebbe essere l'ultimo erede del One For All

Il capitolo 304 del manga di My Hero Academia è completamente incentrato sul One For All. Ancora in coma per le ferite subite durante lo scontro con Shigaraki, Deku incontra i suoi predecessori, i quali illustrano ai lettori il potere devastante del Quirk.

Dopo aver incontrato il Quarto possessore del One For All, Deku comincia a sospettare di essere l'ultimo detentore di questo incredibile Quirk. Difatti, a quanto pare trasmettere il One For All comporta rischi gravissimi.

In seguito a una lunga conversazione con i suoi precedessori, Izuku Midoriya capisce che molto probabilmente non potrà mai trasmettere il suo potere come All Might fece con lui. Come svelato dagli Hero presenti in lui, passare il Quirk alla persona sbagliata, non solo in termini di carattere, ma anche nella composizione corporea, potrebbe essere letale.

Se Deku e Toshinori Yagi non hanno subito alcun effetto collaterale è solamente perché erano entrambi dei senza Quirk. Nell'attuale società, però, le nascite di senza Quirk sono sempre meno probabili e Midoriya potrebbe essere stata l'ultima eccezione.

Inoltre, il segreto del One For All sta per venire a galla e se qualche villain dovesse venire a conoscenza della possibilità di trasmettere un tale potere, potrebbe in qualche modo convincere Midoriya a farselo passare. Per evitare questa eventualità, Deku potrebbe perciò decidere di nascondersi nell'ombra portando via il One For All con sé.

Voi cosa ne pensate, Deku sarà davvero l'ultimo proprietario del One For All o al termine dell'opera lo trasmetterà a un nuovo erede? Nel frattempo, scopriamo l'ultima importante richiesta di Nana Shimura in My Hero Academia 304.