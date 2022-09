My Hero Academia: perché Deku non indossa quasi mai la sua maschera?

Mentre l’epilogo della serie manga è sempre più vicino, il ritorno di Izuku Midoriya nelle pagine di My Hero Academia rilancia un dubbio che da tempo affligge la community di appassionati. Per quale motivo Deku non indossa mai la sua maschera?

Nella Hero Society, gli studenti che ambiscono a diventare eroi professionisti devono inventare dei propri identificativi da battaglia e progettare dei costumi. All’inizio dell’opera vediamo Izuku Midoriya rendere omaggio al suo mentore All Might e disegnare un costume verde molto semplice che presenta un bizzarro cappuccio che rimanda all’acconciatura e al sorriso del Simbolo della Pace. Più simile a un inquietante coniglio che ad All Might, nelle sue prime uscite Deku indossa questa maschera, per poi dimenticarla. Qui vi lasciamo a un piccolo dettaglio sul primo costume di Midoriya in My Hero Academia.

Sebbene il suo costume sia stato poi migliorato e dotato di vari accessori di supporto, in tutta l’opera vediamo Deku indossare la maschera pochissime volte: nell’allenamento di coppia contro Bakugo e Iida, quando fa tirocinio al fianco di Mirio e poi nel suo periodo più oscuro.

Il motivo per cui Deku non indossa mai la sua maschera è una scelta ben precisa dell’autore Kohei Horikoshi. Oscurare il volto del proprio protagonista in una serie manga shonen è considerato un tabù. Gli spettatori devono infatti essere in grado di percepire le emozioni del personaggio attraverso la sua mimica facciale. Inoltre, a ogni battaglia condotta con la maschera abbassata questa finisce per essere strappata via. Per motivi pratici, e tenendo conto che attualmente Deku è in guerra, farla riparare ogni volta non avrebbe senso. E voi come preferite Deku, con o senza maschera?