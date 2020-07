My Hero Academia: perché Deku è l'unico che può affrontare Shigaraki

My Hero Academia è in una fase importante per quello che sarà lo sviluppo futuro del manga. Infatti Tomura Shigaraki ha ottenuto nuovi poteri e potrebbe essere in grado di distruggere l'intera società, affiancato dai suoi soliti alleati della League of Villain. Chi potrebbe fermarlo in questo stato?

Dopo che il dottor Garaki ha fornito a Tomura Shigaraki non solo l'All for One ma anche un potenziamento fisico, il cattivo si è ritrovato con una forza capace di rivaleggiare con quella di All Might. Per questo, anche con l'interruzione dei restanti quirk operata da Eraserhead, Endeavor e gli altri eroi non riescono ad affrontare alla meglio Shigaraki.

È proprio qui che entra in gioco Izuku Midoriya, protagonista di My Hero Academia e quindi per natura un personaggio in grado di abbattere il nemico. Lo scontro che ha iniziato a paventarsi negli ultimi capitoli del manga fa pensare quindi a una battaglia definitiva tra One for All e All for One, anche se col supporto dell'eliminazione dei quirk del professor Aizawa.

Grazie alla forza ereditata da All Might e dai precedenti possessori del quirk, Deku potrebbe davvero mettere in difficoltà Shigaraki superandone le capacità fisiche. Ovviamente questa situazione durerà finché l'annullamento dei quirk del villain è attivo; se questo dovesse interrompersi, probabilmente neanche Midoriya potrebbe fermare il nemico di My Hero Academia. Scopriremo molti più dettagli sullo scontro e sul suo prosieguo con My Hero Academia 278.