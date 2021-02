My Hero Academia: ecco perché Endeavor non può essere facilmente perdonato

I nuovi capitoli di My Hero Academia mostrano come la famiglia Todoroki stia attraversando una pessima situazione. In particolare Endeavor è tormentato da un passato che non può essere dimenticato. Entriamo nel dettaglio.

A seguito dei recenti scontri con l'Unione dei Villain alcune terribili verità sono state svelate alla popolazione, prime fra tutte la reale identità di Dabi, ovvero Toya Todoroki, ed il passato di Enji Todoroki rivelatosi un pessimo padre.

Fin dai primi capitoli della serie avevamo appreso il passato del fiammeggiante eroe attraverso i ricordi di Shoto che lo descriveva come un uomo egoista il cui unico scopo nella vita era quello di superare All Might. Grazie ai racconti dell'antagonista però abbiamo potuto constatare quanto fosse peggiorato il suo atteggiamento durante la crescita dello stesso Toya il quale, controllando del fuoco che brucia il suo stesso corpo, stava infrangendo i sogni di Endeavor di generare un figlio che potesse essere superiore al simbolo della pace.

Nel nuovo capitolo del manga abbiamo appreso come Enji sia diventato sempre più violento a seguito della scoperta del difetto del figlio. I numerosi e terribili sbagli commessi dal padre hanno causato diversi traumi nella sua prole e sono stati fonte della psicosi della moglie. Egli manipolava la famiglia minacciandone i membri ed in fine è stato la causa della nascita di Dabi.

Nonostante Endeavor possa pentirsi, gli errori commessi in passato sono troppo pesanti ed oltre ad aver sottratto l'infanzia hai propri figli, questi ultimi sono ora costretti a riparare i danni causati dal primogenito divenuto un pericolo per la società proprio a causa del padre.

