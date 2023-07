My Hero Academia: perchè gli eroi e i villain hanno degli pseudonimi?

My Hero Academia sta affrontando uno dei capitoli più complessi e importanti di tutta l'opera. Il suo Final War Arc vede i Pro Heroes contro la Paranormal Liberation Front e sta per giungere al termine. Questo arco narrativo ha svelato nuove curiosità circa la storia originale fra eroi e cattivi.

My Hero Academia ha svelato perché Himiko Toga non ha un nome da villain proprio in questi ultimi capitoli che l'hanno vista al centro delle vicende assieme alla sua nemesi Ochako Uraraka. Questo ha portato a numerosi flashback e hanno visto Shigaraki Tomura spiegare il motivo della nascita dell'utilizzo di pseudonimi, sia da parte dei villain che dagli eroi.

Nella serie spin-off My Hero Academia: Vigilantes è stato spiegato che i criminali vengono etichettati come "villain" nel momento in cui le malefatte commesse raggiungono un certo livello di quantità e gravità, e l'ultimo capitolo della serie manga principale di My Hero Academia ha effettivamente chiarito ai fan come è nato questo sistema di etichettatura.

Con l'aumentare dei combattimenti fra buoni e cattivi, in passato sono stati sviluppati dei nomi in codice per identificare i nemici, che sono stati poi utilizzati da questi ultimi per mantenere l'anonimato.

Il capitolo 393 di My Hero Academia inizia con un flashback che mostra la Lega dei Villain che discute in merito agli pseudonimi e Tomura Shigaraki spiega che prima dell'inizio di questa abitudine, eroi e cattivi erano praticamente indistinguibili.

In un primo momento i combattenti hanno iniziato ad identificare in qualche modo un nemico sconosciuto attraverso un nome fittizio, e da lì gli avversari li hanno utilizzati per celare ulteriormente la propria identità.

Era una tattica di sopravvivenza nel mondo prima dell'era degli eroi, ma a un certo punto tutti hanno adottato questi nomi in codice. Successivamente, anche gli eroi hanno cominciato ad usare degli appellativi per farsi conoscere dal pubblico, dando inizio al "mondo dei fumetti", come lo chiama Shigaraki.

Quando verrà pubblicato il capitolo 394 di My Hero Academia? Ciò che certo è che sarà uno dei capitoli più importanti di tutto il franchise, al momento sono disponibili la data di uscita nuove teorie su cosa vedremo prossimamente.