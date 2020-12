My Hero Academia: ecco perché il finale della Guerra potrebbe essere deludente

Gli ultimi eventi raccontati da Kohei Horikoshi nella serie My Hero Academia hanno reso la Guerra di Liberazione del Paranormale ancor più violenta e sanguinosa rispetto a qualsiasi altra battaglia affrontata finora da Midoriya e compagni. Tuttavia il finale di questo arco narrativo potrebbe essere deludente, scopriamo insieme i motivi.

L'aggiunta di elementi interessanti, come la rivelazione della vera identità di Dabi, ovvero Toya Todoroki, e il ritorno di personaggi importanti, quali Mirio Togata e il Pro Hero Best Jeanist, considerato in precedenza morto, potrebbe non essere sufficiente a rendere interessante il finale di questo arco narrativo, e di seguito illustriamo alcune ipotesi riguardo le conseguenze dello scontro tra Hero e Villain.

La prima ipotesi, che è stata accettata dalla community sin dall'inizio dell'arco, è che i Villain avrebbero potuto vincere, portando gli Hero, gli studenti e gli insegnanti dell'accademia, ad isolarsi per ricostruire la società. Sarebbe sicuramente stata un'evoluzione interessante, ma con Shigaraki apparentemente sconfitto, e il ritorno di Lemillion e Best Jeanist, sembra che i buoni trionferanno nuovamente, comportando così una staticità nello status quo, che potrebbe essere scosso solo dalla verità riguardo Endeavor.

La seconda idea riguarda il personaggio di All Might, e la possibilità di vederlo ancora in vita nelle battute conclusive della guerra. L'evoluzione della nuova generazione di Hero, in special modo Deku e Bakugo, ha lasciato poco spazio all'ex Pro Hero Numero 1, il cui intervento finale, e magari la sua definitiva morte durante un epico scontro, avrebbero segnato in maniera profonda la guerra in questione.

Il terzo elemento che potrebbe rendere deludente la conclusione del conflitto, è l'assenza di morti tra gli Hero. Abbiamo infatti assistito a tre colpi che sembravano inizialmente letali, ovvero l'attacco subito da Gran Torino, per mano di Shigaraki, il sacrificio di Bakugo per proteggere Deku dall'All For One, e infine il recente colpo inferto da Dabi a Nejire.

La Guerra di Liberazione del Paranormale è stata presentata quasi come se fosse l'arco conclusivo dell'intera serie, con un'evoluzione continua dello scontro diretto tra i protagonisti e gli antagonisti principali, e per quanto si sia rivelato intenso, ha probabilmente reso molto più complessa la costruzione di quella che sarà la vera battaglia finale.

Infine, nonostante siano stati coinvolti in una vera e propria guerra, dove hanno comunque dimostrato di essere incredibilmente abili, gli studenti del liceo Yuei sono ancora riconosciuti come studenti, e sarebbe forse inadeguato continuare a vederli all'interno dell'accademia, viste le loro azioni e capacità sul campo di battaglia.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un altro tipo di evoluzione in seguito all'ultimo arco narrativo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che un giovane eroe è stato sconvolto dalla potenza dei Nomu, e vi lasciamo alle previsioni riguardo il capitolo 295.