My Hero Academia: perché All For One è così tanto infastidito da Bakugo?

All For One è uno dei cattivi più spregevoli mai apparsi. Lo sa bene Nana Shimura, che nonostante abbandonò i suoi cari per la loro incolumità ha visto il suo nipotino trasformarsi in una macchina da guerra al servizio del Simbolo della Paura. Nei più recenti capitoli di My Hero Academia, è Bakugo a far saltare i nervi del cattivo.

All For One è un antagonista dalle mille soluzioni, freddo e losco, e che quando vuole sa davvero come incaponirsi sulle sue vittime. Nel corso di tutta la storia lo abbiamo visto concentrare i suoi sforzi sugli eredi di One For All, ma questa volta non è Deku a infastidire la sua persona, bensì Katsuki Bakugo.

Il rapporto tra i due ha origini ormai lontane, a quando dopo aver ammirato la sua aggressività al Festival dello Sport della UA All For One provò a reclutare Bakugo nell'Unione dei Villain attraverso Shigaraki.

Nuovi contatti tra i due avvennero durante lo scontro tra Deku e Shigaraki avvenuto nel corso della prima guerra. All For One già condivideva la sua coscienza con Tomura e quando Bakugo si fece colpire appositamente per salvare l'amico questo suo gesto provocò il malumore del nemico.

Infine, la tenacia e l'audacia dimostrati nel corso della loro recente battaglia non ha potuto fare a meno ad All For One di ricordare la tanto odiata seconda vestigia di One For All. Per la prima volta dopo tempo, Katsuki ha causato del risentimento in All For One, tanto da farlo letteralmente esplodere di rabbia. Bakugo doveva essere solamente una pedina nel gioco del nemico di My Hero Academia, ma la sua insistenza ha cambiato il suo ruolo e trasformato in un target principale. Come reagirà All For One quando il giovane eroe di My Hero Academia tornerà a combattere?