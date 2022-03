My Hero Academia: perché All For One non ha mai contribuito alla causa di Dabi?

Una delle sottotrame più amate dai fan di My Hero Academia sta per giungere al termine. Finalmente, Dabi ha ritrovato la sua famiglia. Lo scontro decisivo con Endeavor e Shoto sta per esplodere, e la temperatura del Villain continua a crescere a dismisura. Il suo destino sembra già scritto, ma allora perché All For One non interviene?

Le fiamme azzurre di Dabi sono pericolosissime e ardono addirittura più di quelle dell’attuale Number One Hero. Sin da bambino, Toya Todoroki non è mai riuscito a controllare il suo Quirk e proprio questa sua incapacità ha portato a un susseguirsi di eventi che lo hanno trasformato nel folle criminale che è divenuto. Viene allora da chiedersi il motivo per cui, una volta che si è unito ai Villain di All For One, il Simbolo della Paura non ha corretto il Quirk di cui è dotato. Le condizioni di Dabi preoccupano i fan di My Hero Academia: il criminale sta per suicidarsi?

Nel corso della serie, abbiamo visto All For One intervenire per rubare o donare Quirk, come ad esempio ha fatto con Yuga Aoyama. Costui è un esempio di come Dabi avrebbe potuto correggere la sua Unicità. Come lui, anche Aoyama è incapace di controllare il suo Navel Laser e senza il dispositivo scientifico donatogli dai genitori questo gli provoca dolori lancinanti. Come Top Heroes, e dunque in possesso di una capacità economica adeguata, anche Endeavor avrebbe potuto seguire questa strada. Una domanda scottante su Dabi sta per trovare risposta in My Hero Academia.

Avendo perso suo figlio troppo presto, semplicemente Endeavor potrebbe non aver fatto in tempo. Ma per quanto riguarda All For One? Il Simbolo della Paura è un astuto calcolatore che programma ogni sua singola mossa in molteplici vie. Egli è certamente a conoscenza del fatto che Dabi si stia incenerendo a ogni utilizzo del Quirk e il fatto che finora non sia intervenuto risulta quantomeno strano.

Attraverso gli esperimenti del dottor Garaki, avrebbe potuto bilanciare le fiamme di Dabi, oppure donargli un Quirk o un dispositivo in grado di controllare l’intensità del calore. Se non lo ha fatto, vuol dire che All For One è pronto a perdere una delle sue migliori pedine pur di spronarlo a carbonizzare l’intera famiglia Todoroki.