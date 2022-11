My Hero Academia: perché Gigantomachia obbedisce solamente a Shigaraki?

Inizialmente indirizzata a favore degli Heroes, grazie a un micidiale attacco a sorpresa su due fronti, le sorti della guerra che deciderà il destino della società giapponese sono state ribaltate. A cambiare il corso degli eventi è il risveglio di Tomura Shigaraki in My Hero Academia 6x05.

Gli Heroes non sono riusciti a impedire il risveglio di Tomura Shigaraki, tornato all'attacco più potente e folle che mai. Le abilità che All For One e il dottor Garaki gli hanno instillato non sono ancora tutte a sua piena disposizione, ma il villain ha già richiamato a sé la sua più potente arma a disposizione.

Finora dormiente e disinteressato agli altri compagni del Fronte di Liberazione del Paranormale, Gigantomachia viene risvegliato dalla voce del suo padrone. In My Hero Academia 6x07 Machia comincerà la sua corsa sfrenata per raggiungere Shigaraki, con il quale metterà a ferro e fuoco l'esercito degli Heroes.

Gigantomachia era il servo più fedele di All For One, da lui nascosto prima dell'incidente di Kamino. L'ultimo ordine impartitogli fu quello di attendere un nuovo padrone, ossia Shigaraki. Tuttavia, inizialmente Gigantomachia rifiutò Shigaraki come successore di All For One, in quanto era ancora troppo debole. Solamente dopo un combattimento durato oltre 48 ore e dopo aver assistito alla sconfitta di Re-Destro da parte di Shigaraki, Machia lo riconobbe come suo nuovo e unico padrone.

Ora che Shigaraki lo ha finalmente richiamato in causa, Gigantomachia è pronto a scatenare i suoi sette diversi Quirk e a seminare distruzione nel percorso che lo separa dal suo padrone.