My Hero Academia, ecco qual è la missione di Hawks!

Da quando si è formato il Fronte di Liberazione del Paranormale, l'alleanza frutto dell'unione tra due delle organizzazioni più pericolose di My Hero Academia, le attenzioni degli Heroes nei riguardi della minaccia si sono intensificate, costringendo Hawks a fare un nuovo e pericoloso passo in avanti.

L'Hero n°2 ha molte aspettative su Endeavor, che ha recentemente mostrato tutta la sua potenza nell'ultimo capitolo, in quanto il nuovo simbolo della Pace e garante dell'ordine pubblico. Tuttavia, il ruolo di Hawks non è da meno, infatti, oltre al suo ruolo di pattugliatore deve costantemente avere a che fare con i villain, in quanto spia e doppiogiochista. L'asso nella manica degli Heroes, dunque, si è infiltrato tra i nemici, al fine di scoprire l'identità di colui che sta creando i Nomu alle spalle dell'organizzazione.

Per la risoluzione del caso, inoltre, seppur non sia ancora chiaro il motivo, si è avvicinato a Dabi, il villain in grado di incenerire qualsiasi cosa intorno a lui e fedele agli ideali di Stein. Hakws sta rischiando molto per scoprire maggiori informazioni, confermandosi l'attuale ago della bilancia nel prossimo corso degli eventi. Ed è innegabile, soprattutto, l'importanza del suo rapporto con Endeavor, al cui Horikoshi ha dedicato direttamente una saga per approfondire il legame tra i due Heroes, dunque è lecito aspettarsi un prossimo coinvolgimento del duo per far fronte a questa minaccia incombente.

Ne approfittiamo, infine, per ricordarvi che settimana prossima non uscirà My Hero Academia, in quanto l'autore si è preso una piccola pausa dalla serializzazione.