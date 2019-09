My Hero Academia, perché gli Heroes urlano sempre i loro attacchi?

Essere eroi su My Hero Academia non è per niente semplie, ogni piccolo dettaglio può fare la differenza nel lungo e tortuoso percorso per diventare un simbolo della pace. Il sensei Kohei Horikoshi non dimentica quali sono i sintomi che rendono grande un Heroes, e ciò di cui ha bisogno per essere universalmente riconosciuto.

Con il ritorno dei protagonisti, i riflettori hanno mostrato le reazioni della società al seguito dell'incidente che ha coinvolto l'Unione dei Villain. Con gli aspiranti eroi alla prese con la loro vita quotidiana e con le solite lezioni della U.A., è giunto il momento di un'intervista e far conoscere a tutti le proprie ambizioni. All'interno di questo siparietto, Mt. Lady rivela le motivazioni dietro l'importanza degli "attacchi finali".

Infatti, urlare a squarciagola durante uno scontro il nome di una tecnica non serve solo ad aumentare la propria consapevolezza di Heroes e nel ruolo che svolgono, ma anche e soprattutto per far sentire la propria presenza ai cittadini che assistono, innalzando in loro la fiducia nel simbolo che rappresentano gli eroi. Creare un legame con chi viene salvato è uno dei ruoli a cui deve adempiere un Heroes, e l'attacco finale rappresenta pienamente il momento in cui si genera sicurezza negli occhi di chi osserva.

Una spiegazione estremamente interessante, oltre che più profonda di quanto appare in superficie, sottolineando l'importanza dei gesti in un mondo in cui ogni sguardo e ogni parola può fare la differenza. E a voi, invece, cosa ve ne pare della lezione di Mt. Lady?