My Hero Academia: perché Himiko Toga ama Deku? La spiegazione nel capitolo 394

È noto da molto tempo che Himiko Toga abbia un particolare interesse per Izuku Midoriya, il protagonista di My Hero Academia. Il ragazzo si è ritrovato spesso nei pensieri della villain liceale, scontrandosi anche con lei in occasione dell'esame per la licenza provvisoria da hero. Le cose però non sono mai andate bene tra i due.

Naturalmente, lui è un eroe con la testa orientata al salvare il mondo, mentre lei è ancora alla ricerca di un posto dove stare ed, eventualmente, crearselo con la forza insieme alla League of Villain. L'ultima volta che i due sono stati vicini è stata durante la battaglia durante la guerra tra eroi e villain, quando Toga ha trascinato su un'isola al largo del Giappone Deku.

Le cose si sono evolute e adesso ci sono nuovi dettagli su ciò che Toga prova per Deku. Durante la battaglia di My Hero Academia 394 tra Uraraka e Toga, le due iniziano a parlare. Entrambe discutono a cuore aperto, rivelando i propri sentimenti: se da una parte Uraraka ammette di amare Deku, dall'altra c'è una risposta al quesito.

Il ragazzo di cui Toga era innamorata al liceo era identico a Deku ed è per questo che la villain ha subito provato simpatia per l'eroe, fin da quando l'ha visto per la prima volta. Questo amore che Toga prova per lui, e che prova anche per altri, emerge semplicemente in lei. Ovviamente, non sembra esserci spazio per questa storia d'amore in My Hero Academia, che invece si sta rivolgendo in un'altra direzione.