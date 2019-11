My Hero Academia: ecco perché Mineta merita più rispetto

My Hero Academia, è ricca di personaggi, tra questi naturalmente compaiono tutti i compagni del protagonista Midoriya. Ciascuno frequenta l’accademia per un motivo differente, e il "piccolo" Minoru Mineta sembra essere considerato in modo differente, merita tuttavia più rispetto di quello, che molti fan, dimostrano nei suoi confronti.

Infatti Mineta non solo è stato in grado di ottenere un posto nel, molto ambito, Hero Course, e tra i suoi compagni, ma in diverse occasioni si è dimostrato capace di affrontare temibili avversari, cosa che un giorno lo porterà ad essere un grande eroe, magari al fianco dello stesso Midoriya. Considerato il suo carattere molto particolare, la sua statura e un quirk più debole rispetto agli standard della sua classe, Mineta è riuscito comunque a guadagnarsi, e soprattutto a mantenere, un posto nel corso dell’Accademia. Insomma ha dovuto affrontare i test che abbiamo visto mettere in difficoltà lo stesso Deku, perciò non va sottovalutato.

I risultati dei test fatti dai professori della Yuei mostrano come Mineta sia sempre tra i primi 10. Dotato di un’intelligenza fuori dal comune lo abbiamo visto unirsi, grazie al suo Quirk, a Yaoyorozu Momo, e fare anche squadra con Shoji e Tsu. Di sicuro una squadra molto capace, ma allo stesso tempo fonte di numerosi momenti comici. Ricordiamo poi il suo, fondamentale, aiuto dato a Midoriya e Tsu per fuggire dai nemici della USJ, e ha continuato a mostrare il suo valore anche nel film Two Heroes, qui recensito, dove la sua corporatura minuta si è dimostrata essere un vantaggio.

Alla sua sagacia e ironia si aggiungono anche le sue continue lamentele, che possono facilmente far dimenticare ai lettori la sua importanza nel corso dei capitoli e degli episodi visti finora. Mineta ha affrontato Midnight per il test di Sero, ed è stato uno dei primi studenti ad ottenere la sua licenza da Eroe, prima di Bakugo e Todoroki. Ricordiamo che il manga è arrivato da poco al capitolo 248, mentre è in corso la quarta stagione della serie anime.