My Hero Academia: ecco perché Mirio Togata è uno dei migliori eroi del manga

La quarta stagione animata di My Hero Academia ci ha dato modo di conoscere nel dettaglio Mirio, anche conosciuto con il nome da eroe Lemillion. La sua particolare storia lo ha reso uno dei personaggi preferiti del pubblico e un fan ha sottolineato il motivo per cui è considerato uno dei giovani eroi più promettenti.

Durante la quarta serie di My Hero Academia, Mirio ha perso il proprio Quirk in seguito al combattimento con Overhaul. Il temibile antagonista, sfruttando uno dei suoi proiettili cancella Quirk, ha messo fine alla carriera da eroe di Lemillion, spegnendo le sue speranze di diventare l'eroe che avrebbe salvato un milione di vite. Ciò nonostante, Mirio sfoggia ancora il suo caratteristico sorriso.

Nel nuovo arco narrativo Guerra di Liberazione Paranormale, Lemillion non ha potuto aiutare Deku e compagni, ma la sua assenza non ha demotivato i suoi sostenitori, i quali affermano che, Quirk o meno, il ragazzo è il miglior eroe della saga creata da Kohei Horikoshi.

A sostegno di questa tesi è intervenuto l'utente Reddit That's My Enclosure, il quale ha condiviso un emozionante momento tra Mirio ed Eri, bambina per cui si è sacrificato. Nonostante Eri soffrisse per gli eventi passati e si sentisse ancora in colpa, durante il Festival Culturale Mirio le è rimasto accanto tutto il tempo e alla fine la bambina è arrivata a imitare le sue azioni. Sebbene sia ormai privo di Quirk, la sua essenza da eroe è ancora una delle più forti. Ma riuscirà mai a recuperare il suo talento? Un indizio potrebbe trovarsi nel trailer di My Hero Academia 5. Nel frattempo, possiamo ammirare i nuovi costumi dei giovani eroi dello Yuei nel nuovo poster di My Hero Academia.