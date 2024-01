My Hero Academia, perché Mirko è così eccezionalmente forte? Il suo Quirk spiegato

My Hero Academia è pieno zeppo di eroi che sono entrati nel cuore dei fan. Un'eroina in particolare, Mirko, ha stupito gli appassionati per la sua grande forza e determinazione. Ma come funziona esattamente il suo Quirk?

I poteri dell'eroe Numero 5 li abbiamo ammirati nella stagione 6 di My Hero Academia e, pur avendo elementi da coniglio, l'abilità di Mirko è tutt'altro che inutile.

Il Quirk di Mirko permette all'eroina di avere un super udito, una grande capacità di salto e una spinta nelle gambe portentosa. Sono infatti questi 3 i punti focali del suo modo di combattere.

Ne abbiamo avuto un esempio chiaro nello scontro tra Mirko e i Nomu del Dottor Garaki che si è svolto nel suo laboratorio. In quell'occasione, la combattente della Società degli Eroi si spostava ad altissima velocità e usava i calci per sconfiggere i terrificanti mostri creati dal genio di Garaki.

Le sue gesta sono state fondamentali per impedire proprio all'erede di All For One di raggiungere la piena potenza nell'arco narrativo dedicato all'inizio della guerra contro i villain.

Un altro motivo per cui la fanbase ammira la forza di Mirko si trova in Vigilantes, lo spin-off di My Hero Academia. In questa side-story, viene spiegato che, a differenza di altri eroi a capo delle agenzie, Mirko è presente personalmente sul campo di battaglia e viaggia in giro per il Giappone per salvare quante più persone possibile.

Siete anche voi fan di Mirko? Cosa ne pensate dello scarso utilizzo della Numero 5 nel manga di Horikoshi? Vi aspettiamo nei commenti, ricordandovi che la data d'uscita di My Hero Academia 412 non è lontana.