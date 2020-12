My Hero Academia: perché Mr. Compress prova rancore verso i Pro Heroes?

L'attuale arco narrativo di My Hero Academia, oltre che mettere in scena la sanguinosa guerra tra eroi e villain, ha permesso ai lettori di conoscere alcuni interessanti retroscena sui protagonisti dell'opera. Nel nuovo capitolo è stato approfondito il passato di Mr. Compress.

Durante il capitolo 294 di My Hero Academia Mr. Compress ha compiuto un gesto estremo. Pur di salvare i suoi compagni imprigionati dal Quirk di Best Jeanist, il villain ha deciso di dare vita a un ultimo spettacolo di magia e sacrificarsi. Ma cosa lo ha spinto a far ciò?

Stando a quanto rivelato da lui stesso, Mr. Compress è un parente del leggendario bandito Oji Harima. Il sangue che scorre nelle sue vene, dunque, lo ha portato a combattere la società marcia degli eroi.

"Proprio quando l'attuale sistema ha iniziato a prendere forma, Harima ha preso di mira le tasche ingrassate degli eroi fasulli. Ha predicato la riforma mentre restituiva alle strade ciò che aveva rubato. Il lignaggio della nostra famiglia consiste nel denunciare l'ingiustizia. Quel sangue giusto scorre nelle mie vene".



Dunque, Mr. Compress è entrato a far parte dell'Unione dei Villain per onorare la sua stirpe e per sradicare la parte marcia della società degli eroi. Ma dopo aver compiuto quel gesto estremo i suoi sogni saranno affidati a Shigaraki e gli altri villain. In My Hero Academia 294 il prossimo avversario del leader dell'Unione sarà uno dei giovani eroi