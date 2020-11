My Hero Academia: ecco perché è necessario uno spin-off dedicato a Shigaraki

Negli ultimi capitoli la serie My Hero Academia ha raggiunto uno dei punti più importanti della narrazione, mostrandoci, uno degli scontri più intensi non solo dell'intero arco narrativo della Guerra di Liberazione del Paranormale, ma dell'intera opera firmata da Kohei Horikoshi, ovvero quello tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki.

I due personaggi in questione hanno subito un'evoluzione impressionante nel corso dei 289 capitoli pubblicati, e per quanto rappresentino il bene e il male sono molto più simili di quanto si possa pensare, e per questo sarebbe estremamente interessante vedere la storia dal punto di vista di Shigaraki.

Quanto detto non si riferisce ovviamente alle scene già viste nell'anime o lette nel manga, ma riguarda un approfondimento diretto dell'esistenza del Villain, di come sia diventato quello che è oggi, delle scelte, dei drammi e delle azioni che lo hanno reso una delle maggiori minacce per la società e per gli Heroes. Sarebbe interessante vedere come All For One lo ha preso sotto la sua "protezione", e di come lo abbia reso il perfetto erede del suo potere, tutto ciò creerebbe un parallelo diretto con l'allenamento di Deku eseguito al fianco di All Might.

Potrebbe essere anche un'occasione per mostrare i legami di Shigaraki con il resto dei membri dell'Unione, come Dabi ad esempio, e soprattutto di avere uno sguardo più introspettivo sul suo passato, sui suoi valori e ideali, che nella serie sono emersi di recente con un toccante monologo diretto a descrivere le azioni della società degli Heroes.

Cosa ne pensate di uno spin-off incentrato su Shigaraki? Preferite seguire la storia dal punto di vista dei buoni? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo inoltre che ci sono state delle importanti novità per due Hero, e vi lasciamo alle teorie e previsioni sul capitolo 290.