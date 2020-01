My Hero Academia: perché Nighteye ha paura di utilizzare il suo Quirk?

Fin dalla sua prima apparizione in My Hero Academia, Nighteye ha destato subito un certo interesse visto il suo particolare Quirk, che gli permette di osservare il futuro di qualunque persona con cui venga a contatto. Nel corso dell'arco narrativo più recente, l'eroe ha avuto più di qualche tentennamento nell'utilizzo della sua abilità.

Il dodicesimo episodio dell'anime chiarisce, in maniera definitiva, questo suo timore. All'interno della puntata, l'eroe si precipita nel terreno di scontro per impegnare Overhaul, dando la possibilità a Midoriya e Mirio di scappare insieme a Eri.

Inizialmente Nighteye, grazie al suo intelletto e alla sua esperienza riesce a mettere in difficoltà Overhaul, utilizzando al minimo il suo Quirk, ovvero prevedendo solamente di qualche secondo il futuro per riuscire ad eludere i suoi attacchi.

A questo punto parte un flashback, in cui lo vediamo inseme ad All Might. Il Simbolo della Pace viene a conoscenza della previsione di Nighteye sul suo futuro, nel quale ha visto una morte certa, nonostante gli avesse raccomandato di non usare la sua abilità su di lui.

Poco dopo, in una conversazione tra Gran Torino e Nighteye, quest'ultimo è disperato, perché le previsioni da lui effettuate non si sono mai rivelate errate, e sebbene avesse provato a invertire il corso degli eventi, il destino di chiunque fosse venuto a contatto con la sua abilità procedeva sempre nella direzione predetta dall'eroe.

Nighteye quindi, una volta utilizzato al massimo il suo Quirk, non è assolutamente in grado di alterare l'esito delle sue previsioni. E' stato questo il deterrente che l'ha spinto a limitarsi, temendo di incontrare un pronostico terribile, proprio come nel caso di All Might, che avrebbe condannato l'esito del salvataggio di Eri.

Nell'anteprima del prossimo episodio di My Hero Academia, Izuku combatterà al 100%? La nostra recensione settimanale dell'episodio 12 di My Hero Academia, è online.