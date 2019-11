My Hero Academia: ecco perché Overhaul non è poi tanto dissimile da All for One

Ne avevamo già parlato in presentazione all'articolo sul cosplay di genere di Kurogiri, di quanto My Hero Academia sia una di quelle serie a cui si deve dare il merito di non aver creato solo protagonisti di alto livello, ma anche e soprattutto antagonisti di spessore, capaci di conquistare i cuori di tutti i fan.

Con il manga che procede come un treno svelando segreti su segreti, come i misteri che si celano intorno alla famiglia Todoroki, dall'altro lato abbiamo una serie animata, attualmente arrivata alla quarta stagione, che ci lascia altrettanto con il fiato sospeso, anche a chi il manga lo ha già letto e sa perfettamente cosa accadrà.

Pure oggi staremo qui a parlare di villain. Se lo sorso anno la terza stagione si è concentrata sul cattivo per eccellenza di My Hero Academia, All for One, quest'anno invece abbiamo sulla scena, ad affiancare il sempre presente e stupendo Shigaraki, Overhaul. Anche se apparentemente il nemico della scorsa stagione e quello dell'attuale non sembrano avere molto in comune, se ci fermiamo ad analizzare un attimo i loro intenti, scopriremo che non sono poi così tanto dissimili.

Certo All for One è sicuramente dotato di un potere nettamente superiore, capace di rivaleggiare con All Might al punto da costringere l'ex Simbolo della Pace a dar fondo fino all'ultima goccia di potere rimastogli pur di fermarlo, eppure Overhaul è dotato di un intelletto fine e di un piano davvero ben congegnato. Ora soffermiamoci su i due personaggi.

All for One, con il suo potere di assorbire le unicità e farle proprie aveva come obiettivo quello di riformare il mondo per creare un nuovo ordine. Per farlo cercava di raggiungere la forza suprema così da sovrastare tutti. Overhaul invece, non ha l'unicità di assorbire quelle degli altri, però ha inventato una droga capace di annullare per un breve periodo o cancellare definitivamente i Quirk delle persone. Grazie a questa sostanza, vuole cambiare le cose.

Durante l'incontro con Shigaraki, infatti, Overhaul dice che ha intenzione di mutare lo "status quo" vantandosi addirittura di portare il piano di All for One ad un livello successivo. Questo perché lui ha il "potere" di cancellare le unicità degli altri e quindi la capacità di togliere di mezzo chi gli è d'intralcio. Proprio grazie all'arguzia che il villain dimostra, Shigaraki, interessato, decide di allearsi con lui e unire la Lega dei Cattivi con la Yakuza da Overhaul rifondata.

E voi cosa ne pensate di questo personaggio e della quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti.