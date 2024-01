My Hero Academia, perché la pelle di Mina Ashido è rosa?

Il mondo di My Hero Academia è unico e stravagante e presenta dei personaggi originali e colorati. Fra questi spicca senza dubbio Mina Ashido, studentessa della Yuei e compagna di classe del protagonista Midoriya, che salta subito all'occhio per la sua pelle rosa confetto e l'aspetto molto simile ad un alieno.

Ashido ha un ruolo chiave nel passato di Kirishima in My Hero Academia, poiché si erge come una perfetta eroina: forte, coraggiosa e con un quirk molto pericoloso per i nemici. La sua unicità, "Acido", le permette di espellere dal proprio corpo delle ondate di liquido corrosivo e utilizzarle sui suoi avversari, ma se usato con molta attenzione le può permettere di sciare sul suolo.

Moltissimi umani nel mondo di My Hero Academia hanno dei quirk legati al loro aspetto fisico, ma non è il caso di Ashido. Per questo motivo, è curioso capire il motivo per cui la sua pelle è rosa. In realtà, non si tratta altro che di genetica. Sebbene i suoi genitori non siano mai stati mostrati all'interno della serie, è molto probabile che uno dei due riporti le stesse caratteristiche della fisicità di Mina.

Un'altra ipotesi è quella che la pelle di Ashido, per sopportare la corrosività del suo stesso acido, sia molto più spessa del normale, quindi "non umana". Si potrebbe attribuire a questo il suo aspetto simile ad un alieno, con la sclera nera e le antenne.

