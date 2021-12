My Hero Academia: quando e perché quel personaggio ha deciso di tradire i suoi amici?

Il traditore del Liceo Yuei è stato finalmente smascherato, oppure no. In My Hero Academia capitolo 335, gli indizi conducono i lettori a pensare che a tradire i propri amici sia stata proprio lei. Ma se ciò fosse veritiero, perché ha deciso di farlo e quali sono i motivi che la spingono?

Dal rapimento di Bakugo, per anni il fandom ha dato vita a teorie e complotti per smascherare il presunto traditore dello U.A. Highschool. A un certo punto si è anche pensato che Kohei Horikoshi si fosse scordato di questo dettaglio, lasciando un grosso buco di trama. Nel capitolo 335 di My Hero Academia, però, abbiamo un volto.

Nelle pagine finali dell'appuntamento, All For One lascia i lettori a un clamoroso cliffhanger: all'interno dell'Accademia per eroi per eccellenza, il re del crimine può contare su un infiltrato. Questa figura misteriosa viene apparentemente identificata in Toru Hagakure, l'aspirante eroina invisibile.

Al momento, non è ancora chiaro se sia davvero lei o meno la traditrice dello Yuei, e nemmeno il movente che l'ha spinta a voltare faccia ai suoi amici. Come ha potuto passare un anno intero al loro fianco senza destare sospetti? Che la ragazza invisibile non sia mai stata al centro della scena è un'ovvietà, ma possibile che nessuno degli studenti della 1-A si è accorto di nulla? Ma soprattutto, quando e perché ha tradito la società degli eroi?

Ipoteticamente, Hagakure è da sempre un'infiltrata di All For One. Ma ciò potrebbe anche rivelarsi non veritiero, in quanto potrebbe aver deciso di cambiare fazione in corso d'opera. In questo caso, quale motivo l'ha spinta a fare una scelta del genere?

Secondo alcune teorie fanmade, tutto si ridurrebbe al suo Quirk e all'allontanamento sociale subito nell'infanzia. Un po' come Spinner, a causa della sua Unicità, Hagakure potrebbe essere stata esclusa dal mondo, che nemmeno notava la sua esistenza.

Dunque, Hagakure potrebbe aver deciso di collaborare con All For One nel tentativo di liberarsi finalmente dalla maledizione del suo Quirk. Subdolamente, infatti, il re del male potrebbe aver promesso di rubarle l'Invisibilità una volta adempiuto ai suoi doveri da traditrice.

E voi, cosa ne pensate di questa ipotesi, vi pare plausibile? Vi lasciamo a una discussione su My Hero Academia 335 e a data di uscita e teorie su My Hero Academia 336.