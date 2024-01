My Hero Academia, perché Shigaraki prova un così forte odio verso All Might?

Recentemente, è stato rivelato il piano delirante di Shigaraki in My Hero Academia. Il villain è diventato ormai una minaccia difficile da gestire per Deku e l'odio del villain per All Might sembra dare a Shigaraki uno stimolo in più per portare a termine il suo obiettivo. Ma perché Shigaraki Tomura odia così tanto l'ex-Eroe N°1?

Il risentimento di Shigaraki nei confronti della Società degli Eroi, che in passato gli ha portato via la felicità e la famiglia, è stato una costante in tutto My Hero Academia. All Might, che a lungo è stato in cima alle classifiche supereroistiche, è chiaramente il simbolo più evidente di ciò che Shigaraki disprezza del mondo in cui sta vivendo.

Inoltre, All Might è stato il primo a mettergli i bastoni tra le ruote all'inizio del manga e ad affermare che non vede in lui una vera ideologia. Un'altra ragione, mai esplicitata nel corso del manga, potrebbe essere il legame tra Nana Shimura, nonna di Shigaraki, ed All Might che, da giovane, era diventato allievo della donna e aveva ereditato da lei il One For All.

Il padre di Shigaraki, d'altronde, odiava gli eroi perché lo avevano privato di sua madre, Nana, che aveva scelto di allontanarsi dalla famiglia per tenerla al sicuro da eventuali attacchi dei villain. E comunque, col tempo, il padre di Shigaraki era diventato violento col figlio, segnandolo per sempre.

Mentre la situazione si fa sempre più drammatica con l'avvicinarsi della conclusione della storia, viene da chiedersi se Deku sia ancora convinto di voler salvare Shigaraki in My Hero Academia. Cosa ne pensate di Shigaraki Tomura? C'è ancora spazio per la redenzione o il suo odio che ha colpito la società, a partire da All Might, è insanabile? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.