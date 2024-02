My Hero Academia, perché Tomura Shigaraki si gratta continuamente?

Nel panorama di My Hero Academia, Tomura Shigaraki si distingue come un personaggio enigmatico e magnetico. La sua figura di antagonista principale ammalia il pubblico, non solo per la sua inquietante peculiarità, ma anche per il suo passato tormentato che emerge attraverso i suoi gesti inconsci, come il continuo grattarsi la pelle.

Le origini di questo tic nervoso affondano le radici nell'infanzia di Shigaraki, un periodo segnato da profonda sofferenza. Il capitolo 239 del manga svela finalmente il legame tra il suo comportamento e le esperienze traumatiche che lo hanno segnato.

Inizialmente scambiato per un'allergia, il prurito di Shigaraki si rivela essere un effetto collaterale del suo Quirk, Decadimento. L'essenza distruttiva di questa abilità, unita all'angoscia emotiva del personaggio, si manifesta in un bisogno irrefrenabile di graffiarsi. Questo atto diventa un meccanismo di difesa per Shigaraki. Il dolore fisico diventa un modo per anestetizzare il dolore emotivo, un momentaneo sollievo dai ricordi che lo tormentano.

L'infanzia di Shigaraki, costellata di indifferenza e abusi, ha lasciato profonde cicatrici nella sua anima. Grattandosi, egli cerca inconsciamente una tregua dal dolore interiore, un'illusoria fuga dai fantasmi del suo passato. Dietro il nome di Tomura Shigaraki si cela Tenko Shimura, un bambino ferito e solo. Il suo Quirk in My Hero Academia, Decadimento, gli permette di disintegrare qualsiasi cosa tocchi con le cinque dita della mano. La storia di Shigaraki è intrisa di tragedia. trasformato in un villain da una società che lo ha emarginato, egli guida l'Unione dei Villain contro gli hero, alimentato da un odio profondo per un mondo che lo ha respinto.

Dietro la maschera di Tomura Shigaraki in My Hero Academia si nasconde un uomo fragile e tormentato. Un uomo che combatte contro i demoni del suo passato e che cerca disperatamente un posto sulla Terra.