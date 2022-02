My Hero Academia: quella perdita porterà all'ascesa di Deku?

Dopo la caduta del Simbolo della Pace, la società degli eroi di My Hero Academia si è sgretolata. Nonostante ciò, gli Heroes sono ancora in piedi, pronti per l'ultima, grande battaglia. Ma cosa potrebbe accadere, qualora quel personaggio dovesse abbandonarci?

Come profetizzò Sir Nighteye, Toshinori Yagi è destinato a morire, e il palco più plausibile è quello della Seconda Guerra di My Hero Academia. Se All Might ci ha lasciato diverso tempo addietro, il suo lato umano è ancora vivo e vegeto, e attualmente sta gestendo le mosse degli Heroes da dietro le quinte.

Negli ultimi capitoli di transizione prima dello scontro decisivo con i Villain, Toshinori si è affermato come la mente, un leader strategico e morale per la fazione degli eroi professionisti. Ovviamente, All For One è conscio di ciò, e potrebbe quindi decidere di colpirlo. Con la guerra finale che si apre in My Hero Academia 343, il tutto potrebbe accadere da un momento all'altro.

Stando alle previsioni, l'ex Simbolo della Pace morirà, aprendo la strada a Midoriya. Con la morte del suo maestro, Deku scatenerebbe il suo One For All 100%, riuscendo a mettere fine allo scontro con il Fronte di Liberazione e a succedere alla figura di All Might.

Questa pare l'ipotesi più probabile, poiché andrebbe a ripercorrere la strada che lo stesso All Might intraprese alla morte della sua maestra Nana Shimura. E voi, siete pronti al saluto di uno dei personaggi più popolari del franchise?