My Hero Academia: alcuni personaggi sono ispirati a Super Mario? ecco la nuova teoria

I protagonisti di My Hero Academia stanno affrontato le conseguenze della guerra combattuta nell'ultima saga del manga. Nonostante alcune tragiche constatazioni però i fan hanno avuto modo di concentrarsi anche su curiose e divertenti teorie. Eccone una in particolare.

L'ultimo arco narrativo ha visto gli eroi professionisti scontrarsi con la malvagia Unione dei Villain portando a dei risultati devastanti per entrambe le parti e per la stessa società di cui narra la storia. Numerose perdite hanno colpito i difensori della giustizia e, nonostante anche gli antagonisti non siano usciti illesi dai numerosi scontri, sembra che il potere di quest'ultimi continui ad aumentare, anche grazie ad un incredibile ritorno tra le pagine di My Hero Academia.

Seppur la situazione non sia delle migliori i lettori hanno trovato un modo per ridere e scherzare su alcuni personaggi della serie. Essi sono i dottori che stanno accudendo gli eroi feriti. Avevamo già parlato della somiglianza di uno di loro, recentemente apparso in My Hero Academia, con l'avatar di un MMO. Ora però viene fatto notare come lo stesso ricordi Yoshi, il dinosauro verde che appare nei videogiochi della saga di Super Mario, ed a rafforzare l'ipotesi che l'autore si sia ispirato proprio a quest'ultimo per realizzarne il design vi è un altro medico dall'aspetto decisamente simile a quello di Toad.

Il Tweet riportato in fondo alla news ci permette di paragonare i due personaggi, disegnati da Horikoshi, con gli amici di Mario e notarne l'incredibile somiglianza per la quale alcuni fan hanno iniziato a sperare nell'entrata in scena del protagonista stesso del videogioco. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.