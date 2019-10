My Hero Academia: un personaggio del manga è ispirato a Star Wars

My Hero Academia è un'opera che comprende diverse influenze, attingendo dalla cultura pop occidentale la maggior parte di queste. L'autore Kohei Horikoshi, oltre ad essere un grande appassionato di Marvel e DC, è anche un patito di Star Wars - e nella sua opera ha inserito un personaggio chiaramente ispirato dalla saga di George Lucas.

Stiamo parlando di Gran Torino. L'attempato eroe ha preso sotto la sua ala All Might dopo la morte di Nana Shimura, avvenuta durante lo scontro con All For One ai fasti della sua potenza. Quest'episodio è stato è stato realizzato in un volume speciale del manga - venduto in Giappone in concomitanza con la pellicola Two Heroes - e successivamente è stato anche trasposto in un breve OVA animato.

Molti fan del manga fin dal primo momento in cui hanno visto Gran Torino lo hanno associato a Yoda di Star Wars, e un utente di reddit conferma questa teoria attraverso un commento dell'autore al personaggio:

"Alcune persone riconosceranno immediatamente l'influenza di Dagobah su di lui. Per il "maestro del maestro" ho dovuto scegliere un personaggio piuttosto improntato sulle gag. Mi piace tantissimo la fusione di un vecchietto con un costume da eroe semplice e la precedentemente menzionata suggestione di Dagobah".

Nel caso non lo sapeste, Dagobah è un famoso pianeta di Star Wars dove Yoda si nascose in esilio dopo che i Jedi furono creduti estinti. In questo luogo Luke Skywalker si allenò insieme al maestro Yoda, il quale insegnò al giovane come controllare la forza in seguito alla morte di Obi-Wan Kenobi.



Appare chiaro, quindi, che Yoda sia stato di grande ispirazione per Gran Torino, che a parte il suo particolare linguaggio forbito condivide diversi aspetti in comune con il personaggio di My Hero Academia.



