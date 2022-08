My Hero Academia: quel personaggio ha qualche possiblità di sopravvivere?

Il clamoroso cliffhanger di My Hero Academia 362 ha lasciato la community con il fiato sospeso: questa volta, per quel personaggio sembra essere giunta davvero la fine. Gli appassionati della serie manga di Kohei Horikohsi già stanno piangendo la sua morte, ma quel giovane eroe ha ancora qualche possibilità di sopravvivere?

Dopo essere scampato alla presa di Tomura Shigaraki grazie all'intervento dei Big Three dello Yuei, Katsuki Bakugo si rilancia all'attacco quando anche l'attacco più potente dei suoi senpai viene respinto.

Dynamight, gravemente ferito in seguito al primo round con Shigaraki, risveglia il suo Quirk, che ora produce glicerina non più solo dai palmi dalle mani, ma anche dal resto del corpo. Tuttavia, nonostante inizialmente riesca a schivare qualche colpo e combattere alla pari, ciò non basta.

Quando il viso del giovane Kacchan ricorda ad All For One quello della sua nemesi, la seconda vestigia di One For All, il villain smette di giocare e attacca per uccidere. L'intervento dei presenti non ferma il Simbolo della Paura, che colpisce Bakugo dritto al cuore.

In My Hero Academia 362 sembra essere giunta la fine per Bakugo, che vediamo spegnersi lentamente. Quando il cielo comincia a piangere, il cuore del giovane eroe smette di battere. Ma davvero Kohei Horikoshi ha ucciso il protagonista più amato della sua opera?

Secondo alcune teorie piuttosto popolari, sfruttando il suo nuovo potere, prima di spegnersi completamente Bakugo potrebbe generare delle microesplosioni per far battere ancora il suo cuore. Altre ipotesi coinvolgono il One For All, con cui Bakugo pare aver un legame ancora misterioso. Se Kacchan fosse realmente connesso alla seconda vestigia il One For All lo salverebbe da morte certa? Per scoprire cosa accadrà, non ci resta che attendere l'imminente uscita di My Hero Academia 363.