My Hero Academia: e se quel personaggio dallo spin-off tornasse a combattere in Giappone?

Il successo di My Hero Academia ha portato alla nascita di diversi progetti paralleli, tra cui Vigilante My Hero Academia - Illegals. Protagonista di questo spin-off prequel ambientato nel passato è Koichi Haimawari: farà il suo debutto nella guerra finale tra Heroes e Villain?

Così come il racconto di Kohei Horikoshi, anche quello di Hideyuki Furuhashi e Betten Court è a un passo dalla fine. All'epilogo di Vigilante My Hero Academia manca solamente un capitolo, il numero 126. Tuttavia, i lettori dello spin-off vorrebbero che Koichi possa rendersi protagonista anche nella storia principale.

Vigilante My Hero Academia 125 smentisce una teoria fanmade. Koichi non sembra destinato alla morte. Se The Crawler non ha ancora fatto il suo debutto nell'opera di Horikoshi è perché si trova fuori dai confini giapponesi. Egli, è diventato infatti un Pro Hero negli Stati Uniti d'America.

Se Koichi dovesse davvero rendersi protagonista di un cameo, questo potrebbe essere il momento giusto. L'opportunità di vederlo al fianco di Star and Stripe, la numero uno negli USA, è sfumata, ma adesso i tempi sono maturi. Vista l'esperienza pregressa con Number 6, l'eroe Skycrawler potrebbe tornare in Giappone per occuparsi di qualche High-End Nomu. Per la società degli eroi giapponesi, ogni contributo sarebbe prezioso, ma questa comparsa farebbe sicuramente impazzire i fan dello spin-off.