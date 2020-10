My Hero Academia: il piano di Dabi per mettere fuori gioco Endeavor

In attesa della quinta stagione animata di My Hero Academia, il manga di Kohei Horikoshi sta dando vita a uno degli archi narrativi più spettacolari dell'intera opera. La società degli eroi è in grave pericolo ed Endeavor e Hawks potrebbero essere le prime vittime di un astuto piano architettato da Dabi.

Nel capitolo 287 di My Hero Academia, osservando soddisfatto lo scontro tra Shigaraki ed Endeavor, Dabi incita i suoi compagni ad abbattere la società degli eroi. Ma cosa intende fare realmente il Villain? Stando ad alcune teorie ideate dai fan, Dabi starebbe per fare alcune importanti rivelazioni sulla parte più oscura del mondo dei Pro Heroes.

Per gli appassionati, Dabi sarebbe pronto ad accusare pubblicamente Endeavor di essere un violentatore, rivelando ai cittadini tutti gli abusi da lui compiuti. Nonostante abbia cercato di fare ammenda sul suo passato, nessuno ha dimenticato gli orrori compiuti dal nuovo eroe numero uno. Endeavor ha abusato psicologicamente di sua moglie, fino a causarle una crisi piscotica, e ha sconvolto l'infanzia di suo figlio Todoroki.

Per il pubblico, Dabi avrebbe alcune prove materiali sul disgustoso passato di Endeavor. Per ribaltare la società degli eroi non è necessario ricorrere alla violenza, basta svelare tutta l'oscurità che si cela dietro questo mondo.

Un'altra teoria, invece, suggerisce che Dabi possa infangare la reputazione di Hawks. Durante la sua missione sotto copertura, Hawks ha commesso diversi crimini e Dabi potrebbe possedere alcuni registrazioni delle malefatte compiute. Dabi potrebbe dunque incastrare Hawks, il quale si ritroverebbe alla gogna mediatica. Il piano di Dabi potrebbe prendere forma in My Hero Academia 289, in arrivo a novembre.