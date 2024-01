My Hero Academia, il piano di distruzione del Giappone di Shigaraki

Il manga di My Hero Academia sta affrontando uno dei combattimenti più attesi dai lettori. In questa circostanza, il temibile villain Shigaraki Tomura ed erede del Re del Male All for One ha rivelato il suo malvagio piano per distruggere completamente il Giappone. Ma in che modo?

Shigaraki spiega in prima persona come intende distruggere il Giappone, durante il capitolo 411 di My Hero Academia. La storia riprende esattamente poco dopo che Tomura ha rubato il peculiare "Danger Sense" dal quarto possessore del One For All, consentendogli così di prevedere ed evitare gli attacchi di Deku con ancora più facilità.

Eroe e villain si sfidano nei cieli del Giappone: Shigaraki ha condotto il suo nemico fino al Monte Fuji e continua a respingere gli attacchi di Deku mentre il giovane eroe cerca di proteggersi con l'ausilio del Blackwhip, il quirk della quinta vestaglia del One For All.

Ma il piano di Shigaraki va oltre la semplice sconfitta di Deku. Il villain è determinato a distruggere tutto ciò che trova, lasciando Deku senza un rifugio sicuro. Una massiccia ondata di Decadimento si avvicina rapidamente al Monte Fuji, mentre Tomura si prepara ad attivare l'eruzione del vulcano: una sola eruzione del Monte Fuji basterebbe a distruggere l'intera nazione, motivo per cui Midoriya Izuku non deve solo pensare a salvarsi ma anche a salvaguardare il Giappone e i suoi cittadini. Il capitolo 412 di My Hero Academia potrebbe mostrare il contrattacco di Deku.