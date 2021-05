My Hero Academia: il piano dei villain per catturare Midoriya

Unendosi ai tre Top Heroes, Izuku Midoriya aveva intenzione di fare da esca per far uscire dall'omba All For One e Shigaraki. Tuttavia, il piano del giovane protagonista non è andato esattamente come previsto ed è caduto nell'imboscata dei villain. Ecco quel che gli sta accadendo in My Hero Academia 313.

Avendo finalmente incontrato tutte le vestigia di One For All e avendo ereditato i loro Quirk, Midoriya sembrava finalmente pronto per mettere fine ai piani di All For One. La strategia di Deku era quella di muoversi solitario e di fungere da esca, cosicché una volta fatti emergere i villain dall'ombra, Endeavor, Hawks e Best Jeanist sarebbero potuti arrivare in suo soccorso.

Tuttavia, All For One si è dimostrato ancora una volta il più furbo e anticipando la mossa di Izuku lo ha fatto cadere in una trappola escogitata fino all'ultimo dettaglio.

Nei capitoli precedenti dell'opera di Kohei Horikoshi, Deku è stato preso di mira da un cecchino, Lady Nagant, il cui destino sembra legato a doppio filo con quello di un hero. La nuova villain pare essere un burattino di All For One, che per convincerla a portargli Midoriya le ha concesso un nuovo Quirk, l'Air Walk.

Con questa sua nuova abilità, Lady Nagant riesce costantemente a mantenersi a distanza da Deku, che invece sta cercando a tutti i costi di avvicinarsi per attaccarla corpo a corpo. Sebbene il ragazzo non abbia ancora il pieno controllo del Danger Sense e non riesca a schivare tutti i colpi in arrivo, Lady Nagant non può ucciderlo, dato che deve portarlo alla corte di All For One ancora in vita.

La battaglia proseguirà nel prossimo capitolo, ecco quando uscirà My Hero Academia 314. Nel frattempo, All Might ha la sua personalissima Batmobile. Ecco l'easter egg di Batman in My Hero Academia.