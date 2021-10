My Hero Academia: il piano dei Villain è entrato in azione

Dopo un periodo di calma apparente, nel quale Deku è riuscito a tornare alla sua vita quotidiana grazie all'intervento dei suoi compagni di classe, pare che la situazione stia nuovamente per precipitare. Con l'ascesa dell'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America, il piano dei Villain di My Hero Academia è entrato in azione.

Nel capitolo 329, All For One, tornato in libertà in seguito all'evasione dal Tartaro, espone il suo piano per abbattere la società degli eroi e per conquistare il pianeta a un sorpreso Spinner. Il criminale dall'aspetto e dai poteri di una lucertola sarà fondamentale per la sua riuscita.

A quanto pare, l'acquisizione del One For All, il Quirk passato dalle mani di All Might a quelle di Deku, è solamente l'obiettivo a medio termine. Quello finale è la conquista dell'intero pianeta, un obiettivo perseguibile solamente sconfiggendo e sottraendo il Quirk di Star And Stripe, la USA Number One Hero che sta ora per atterrare sul suolo giapponese.

Prima ancora che possa toccare terra, però, Star and Stripe viene attaccata da Shigaraki, il quale, cavalcando un Nomu volante, si è finalmente risvegliato per svolgere il lavoro sporco. Tuttavia, il nipote di Nana Shimura pare trovarsi in una fase amletica in cui non è ancora conscio di se stesso.

"Che cosa sono esattamente?", si chiede mentre sta per esplodere la battaglia. Attualmente, quello che vediamo partire all'attacco non è né Shigaraki, né All For One, ma bensì un'entità non ben definita che si divide tra loro.

Riuscirà a liberarsi dal controllo del Re del Male oppure cederà ai suoi tentativi? Vi lasciamo alla battaglia volante di My Hero Academia 330 e a questo modello 3D del nuovo Deku.