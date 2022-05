My Hero Academia: il piano dei Villain per riportare indietro quel loro vecchio amico

Il primo verdetto della guerra dell'Atto Finale di My Hero Academia vede gli Heroes uscire vincitori. Tuttavia, gli eroi non possono soffermarsi sui festeggiamenti, poiché il Fronte di Liberazione del Sovrannaturale ha già una contromossa pronta: liberare quel potente, colossale Villain.

La notizia della vittoria di Shoto sconvolge i campi di battaglia in My Hero Academia 353. Nei diversi scenari, vediamo le reazioni dei protagonisti di questa seconda guerra. Se Bakugo dava per scontata la vittoria dell'amico, Spinner invece rinnega la possibilità della sconfitta di Dabi.

Tuttavia, il Fronte ha già una risposta pronta. Nelle pagine del capitolo, vediamo che i Villain stanno infatti assaltando le rovine dell'ospedale di Jaku, dove gli eroi hanno eretto la struttura di detenzione che contiene Gigantomachia, imprigionato dopo la prima guerra.



Se i criminali davvero dovessero riuscire a liberare Machia, per la società degli eroi sarebbe un vero disastro. L'ultima volta, il colossale Villain, da solo, riuscì a seminare il panico tra le fila degli eroi e solamente lo sforzo congiunto degli studenti della Classe 1-A e di numerosi professionisti placò la sua furia in nome di All For One e Shigaraki.

Questa volta, la fazione degli eroi è indebolita dalle numerose perdite subite e con Gigantomachia in libertà, la situazione potrebbe degenerare nel caos totale. La vittoria degli Heroes è affidata ai difensori di Jaku, campo di battaglia dove sono presenti, tra gli altri, Mina Ashido, Kirishima, Mineta, Yui Kodai e Mount Lady. In questo scenario, scopriamo il volto del Villain che in My Hero Academia uccise Midnight. Secondo voi, se i criminali dovessero liberare Machia, Red Riot e Pinky riuscirebbero a regolare i conti che hanno in sospeso con lui?