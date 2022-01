My Hero Academia, una piccante Mirko nello sketch dell'artista dello spin-off

Uno degli artisti dietro il manga di My Hero Academia ha pubblicato una nuova piccante immagine dell'eroina coniglio Mirko. L'eroe professionista è stata uno dei personaggi preferiti dai fan fin da quando è stato introdotta per la prima volta durante il Pro Hero Arc.

E' stata anche una dei preferiti del creatore della serie originale, Kohei Horikoshi, che ha condiviso molti sketch divertenti con l'eroina fin dalla sua prima apparizione.Tutto questo nonostante sia stata vista poco sia nel manga che nell'anime, ed è questo che rende ogni nuovo disegno dell'eroina ancora più speciale.

Yoko Akiyama, l'illustratrice dietro la serie spin-off My Hero Academia: Team Up Missions, è già intervenuta su Twitter per condividere alcuni inediti e divertenti sketch di Mirko in passato, come anche uno degli assistenti di Horikoshi su My Hero Academia con questa sensuale Mirko. Lo stesso si può dire per la sua ultima illustrazione del personaggio. Immagina l'eroina professionista in un ambiente molto diverso, come se fosse un'insegnante. Il nuovo disegno offre una finestra su un mondo completamente nuovo dove potremmo vedere molto di più di questa eroina professionista. Potete vedere lo sketch nel post Twitter più sotto.

My Hero Academia: Team Up Missions ha all'attivo un paio di volumi in Italia per Star Comics, e i fan possono trovare i capitoli più recenti della serie nella libreria digitale di Shonen Jump con un abbonamento. Questo spin-off presenta anche molto più Mirko al centro dell'azione grazie a una missione che coinvolge Izuku e l'eroina, quindi i fan della pro hero potrebbero voler approfondire. La serie è ufficialmente descritta come segue:

"Gli aspiranti eroi di My Hero Academia si uniscono a eroi professionisti per missioni piene di azione! L'ambizioso Team-Up Missions Program accoppia gruppi di aspiranti eroi con eroi professionisti per andare in missioni ricche d'azione! Anche se Izuku Midoriya e i suoi amici della U.A. High sono entusiasti di partecipare, c'è solo una fregatura: non si sa chi farà squadra con chi! Dai migliori eroi agli studenti di altre classi e scuole, chiunque potrebbe essere nella stessa squadra. Midoriya è eccitato per la sua prima missione in squadra, finché non scopre che la sua squadra include l'esplosivo Bakugo. Anche l'eroe professionista con cui sono stati abbinati è un vero jolly. Può questa squadra improvvisata cooperare, o la prima missione di Midoriya sarà la sua ultima?"

Cosa ne pensate di questa trasformazione di Mirko? Dove si colloca tra i vostri eroi preferiti della serie in generale? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti qui sotto. In ultimo vi lasciamo con un cosplay a tema My Hero Academia di Mirko, gli spoiler di My Hero Academia 341 e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.